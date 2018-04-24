В Москве началось прощание с Ниной Дорошиной

Церемония прощания проходит с народной артисткой России Ниной Дорошиной в Москве в театре «Современник».
Как передает РИА Новости, зрительный зал «Современника» заполнен людьми. С актрисой пришли проститься более 300 человек. К гробу, установленному на сцене, несут цветы, на проекторе демонстрируются фотографии Дорошиной.
Позднее сегодня пройдет отпевание на Пятницком кладбище. Дорошина будет похоронена рядом со своими родными.
Нина Дорошина скончалась на 84-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Как сообщали СМИ, в последнее время актриса жаловалась на сердце и проблемы с ногами.
Всю свою творческую жизнь Нина Дорошина была верна только одному театру — «Современнику». И именно на его сцене она впервые сыграла свою главную роль: Нади Кузякиной в спектакле «Любовь и голуби». После выхода на экраны одноименного фильма актриса обрела уже всесоюзную славу.
Позднее сегодня пройдет отпевание на Пятницком кладбище. Дорошина будет похоронена рядом со своими родными.
Нина Дорошина скончалась на 84-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Как сообщали СМИ, в последнее время актриса жаловалась на сердце и проблемы с ногами.
Всю свою творческую жизнь Нина Дорошина была верна только одному театру — «Современнику». И именно на его сцене она впервые сыграла свою главную роль: Нади Кузякиной в спектакле «Любовь и голуби». После выхода на экраны одноименного фильма актриса обрела уже всесоюзную славу.
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