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    Пьяные супруги-полицейские устроили дебош в магазине, не сумев купить алкоголь. драки и избиения, Краснодар, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПьяные супруги-полицейские устроили дебош в магазине, не сумев купить алкоголь

    Пьяные супруги-полицейские устроили дебош в магазине, не сумев купить алкоголь

    4 комментария
    Пьяные <nobr>супруги-полицейские</nobr> устроили дебош в магазине, не сумев купить алкоголь

    Пьяные супруги-полицейские устроили дебош в магазине, не сумев купить алкоголь

    Пьяные <nobr>супруги-полицейские</nobr> устроили дебош в магазине, не сумев купить алкоголь

      Полиция в Краснодарском крае проводит проверку после публикации видеоролика, на котором нетрезвая пара, представившаяся правоохранителями, получив отказ в покупке алкоголя, устроила драку.

      На записи, которую сейчас изучают стражи порядка, мужчина и его спутница пришли в ночное время за алкоголем, однако получили отказ и начали ругаться с сотрудниками магазина. На кадрах нетрезвая женщина демонстрирует продавцам документ и представляется сотрудником полиции. Камеры наблюдения также запечатлели потасовку около магазина.

      Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону, по факту инцидента назначена служебная проверка.

      Из сообщения ГУ МВД по Краснодарскому краю: «Если подтвердится информация о принадлежности данных лиц органам внутренних дел, то они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители».

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