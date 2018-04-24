Пьяные супруги-полицейские устроили дебош в магазине, не сумев купить алкоголь

Полиция в Краснодарском крае проводит проверку после публикации видеоролика, на котором нетрезвая пара, представившаяся правоохранителями, получив отказ в покупке алкоголя, устроила драку.
На записи, которую сейчас изучают стражи порядка, мужчина и его спутница пришли в ночное время за алкоголем, однако получили отказ и начали ругаться с сотрудниками магазина. На кадрах нетрезвая женщина демонстрирует продавцам документ и представляется сотрудником полиции. Камеры наблюдения также запечатлели потасовку около магазина.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону, по факту инцидента назначена служебная проверка.
Из сообщения ГУ МВД по Краснодарскому краю: «Если подтвердится информация о принадлежности данных лиц органам внутренних дел, то они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители».
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону, по факту инцидента назначена служебная проверка.
Из сообщения ГУ МВД по Краснодарскому краю: «Если подтвердится информация о принадлежности данных лиц органам внутренних дел, то они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители».
Комментарии