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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Участница проекта «Ты супер!» повторила успех Натальи Подольской

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    Участница проекта «Ты супер!» повторила успех Натальи Подольской

    Участница проекта «Ты супер!» повторила успех Натальи Подольской

    Участница проекта «Ты супер!» повторила успех Натальи Подольской

    На канале НТВ продолжается четвертьфинал вокального конкурса «Ты супер!». В шоу принимают участие талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей. За выступлениями участников пристально наблюдает звездное жюри в составе Сергея Лазарева, Виктора Дробыша, Юлианны Карауловой и Игоря Крутого.

    Финал приближается, а значит, конкурсантам все больше нужна поддержка. Чтобы вселить в будущих исполнителей уверенность, на сцену проекта приходят знаменитые музыканты, спортсмены, телеведущие, актеры театра и кино. К Виктории Трончук из чувашского города Шумерля пришла Наталья Подольская, которая поделилась с девочкой сценическим опытом.

    Воспитывают Викторию и ее сводного брата бабушка и дедушка. 13-летняя Вика поет уже пять лет, занимается эстрадно-джазовым вокалом. Но конкурсантка еще не определилась со своей будущей профессией. Вариантов много: стюардесса, переводчица и, конечно, певица. Для четвертьфинала Вика выбрала песню «Поздно», автором слов и музыки которой является Виктор Дробыш. Когда-то исполнение этой композиции зажгло звезду Натальи Подольской, а сейчас популярная певица пришла поддержать конкурсантку на сцене «Ты супер!».

    Наталья Подольская: «Вика, ты умница. Ты должна верить в себя, у тебя огромный потенциал. Тебе надо набираться опыта, и все получится. У тебя шикарный голос. Я очень рада, что ты выбрала композицию „Поздно“. Если бы не эта песня, то меня бы не было на большой сцене».

    Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

    Подробности встречи певицы Натальи Подольской и участницы проекта «Ты супер!» зрители увидят на НТВ и НТВ.Ru в понедельник, 30 апреля, в 20:00.

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