Участница проекта «Ты супер!» повторила успех Натальи Подольской

На канале НТВ продолжается четвертьфинал вокального конкурса «Ты супер!». В шоу принимают участие талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей. За выступлениями участников пристально наблюдает звездное жюри в составе Сергея Лазарева, Виктора Дробыша, Юлианны Карауловой и Игоря Крутого.
Финал приближается, а значит, конкурсантам все больше нужна поддержка. Чтобы вселить в будущих исполнителей уверенность, на сцену проекта приходят знаменитые музыканты, спортсмены, телеведущие, актеры театра и кино. К Виктории Трончук из чувашского города Шумерля пришла Наталья Подольская, которая поделилась с девочкой сценическим опытом.
Воспитывают Викторию и ее сводного брата бабушка и дедушка. 13-летняя Вика поет уже пять лет, занимается эстрадно-джазовым вокалом. Но конкурсантка еще не определилась со своей будущей профессией. Вариантов много: стюардесса, переводчица и, конечно, певица. Для четвертьфинала Вика выбрала песню «Поздно», автором слов и музыки которой является Виктор Дробыш. Когда-то исполнение этой композиции зажгло звезду Натальи Подольской, а сейчас популярная певица пришла поддержать конкурсантку на сцене «Ты супер!».
Наталья Подольская: «Вика, ты умница. Ты должна верить в себя, у тебя огромный потенциал. Тебе надо набираться опыта, и все получится. У тебя шикарный голос. Я очень рада, что ты выбрала композицию „Поздно“. Если бы не эта песня, то меня бы не было на большой сцене».
Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.
Подробности встречи певицы Натальи Подольской и участницы проекта «Ты супер!» зрители увидят на НТВ и НТВ.Ru в понедельник, 30 апреля, в 20:00.
Воспитывают Викторию и ее сводного брата бабушка и дедушка. 13-летняя Вика поет уже пять лет, занимается эстрадно-джазовым вокалом. Но конкурсантка еще не определилась со своей будущей профессией. Вариантов много: стюардесса, переводчица и, конечно, певица. Для четвертьфинала Вика выбрала песню «Поздно», автором слов и музыки которой является Виктор Дробыш. Когда-то исполнение этой композиции зажгло звезду Натальи Подольской, а сейчас популярная певица пришла поддержать конкурсантку на сцене «Ты супер!».
Наталья Подольская: «Вика, ты умница. Ты должна верить в себя, у тебя огромный потенциал. Тебе надо набираться опыта, и все получится. У тебя шикарный голос. Я очень рада, что ты выбрала композицию „Поздно“. Если бы не эта песня, то меня бы не было на большой сцене».
Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.
Подробности встречи певицы Натальи Подольской и участницы проекта «Ты супер!» зрители увидят на НТВ и НТВ.Ru в понедельник, 30 апреля, в 20:00.
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