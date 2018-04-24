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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Страны EC обвинили Apple в нарушениях при покупке Shazam. Apple, Еврокомиссия, Европейский союз. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтраны EC обвинили Apple в нарушениях при покупке Shazam

    Страны EC обвинили Apple в нарушениях при покупке Shazam

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    Страны EC обвинили Apple в нарушениях при покупке Shazam

    Страны EC обвинили Apple в нарушениях при покупке Shazam

      Еврокомиссия заподозрила Apple в нарушении конкуренции. В частности, там начали проверку сделки по приобретению компанией Apple приложения Shazam.

      Shazam используют для распознавания музыки. Проверить законность покупки попросили сразу восемь стран, в том числе Австрия, Франция и Италия.

      По мнению Еврокомиссии, данные о музыкальных вкусах пользователей могут дать преимущество на рынке и помочь компании активнее продвигать свой сервис Apple Music.

      Apple купила Shazam в конце 2017 года. Ежедневно им пользуются 20 млн раз.

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