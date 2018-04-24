Страны EC обвинили Apple в нарушениях при покупке Shazam

Еврокомиссия заподозрила Apple в нарушении конкуренции. В частности, там начали проверку сделки по приобретению компанией Apple приложения Shazam.
Shazam используют для распознавания музыки. Проверить законность покупки попросили сразу восемь стран, в том числе Австрия, Франция и Италия.
По мнению Еврокомиссии, данные о музыкальных вкусах пользователей могут дать преимущество на рынке и помочь компании активнее продвигать свой сервис Apple Music.
Apple купила Shazam в конце 2017 года. Ежедневно им пользуются 20 млн раз.
По мнению Еврокомиссии, данные о музыкальных вкусах пользователей могут дать преимущество на рынке и помочь компании активнее продвигать свой сервис Apple Music.
Apple купила Shazam в конце 2017 года. Ежедневно им пользуются 20 млн раз.
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