Жители Восточной Гуты начали восстанавливать свои дома

Город Дума, куда совсем недавно вернулись первые мирные жители, сейчас похож на одну большую стройку, но материалов — песка, цемента, кирпичей — на всех не хватает, поэтому многие используют то, что осталось от разрушенных домов. Не хватает и тяжелой техники, чтобы расчистить улицы.

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Абу Назир, экскаваторщик: «У нас в городе всего три трактора. И один из них — это подарок, помощь от России. Не хватает топлива и специалистов. Но все равно много желающих убирать улицы. Пора тут все приводить в порядок».



Российские военные Центра по примирению также продолжают выводить боевиков и членов их семей из района Восточный Каламун: за прошедшие сутки через гуманитарный коридор вышли более тысячи человек, все они на автобусах доставлены в Идлиб.