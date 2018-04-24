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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Жители Восточной Гуты начали восстанавливать свои дома. Сирия, строительство, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖители Восточной Гуты начали восстанавливать свои дома

    Жители Восточной Гуты начали восстанавливать свои дома

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    Жители Восточной Гуты начали восстанавливать свои дома

    Жители Восточной Гуты начали восстанавливать свои дома

    Жители Восточной Гуты начали восстанавливать свои дома

      Город Дума, куда совсем недавно вернулись первые мирные жители, сейчас похож на одну большую стройку, но материалов — песка, цемента, кирпичей — на всех не хватает, поэтому многие используют то, что осталось от разрушенных домов. Не хватает и тяжелой техники, чтобы расчистить улицы.

      Абу Назир, экскаваторщик: «У нас в городе всего три трактора. И один из них — это подарок, помощь от России. Не хватает топлива и специалистов. Но все равно много желающих убирать улицы. Пора тут все приводить в порядок».

      Российские военные Центра по примирению также продолжают выводить боевиков и членов их семей из района Восточный Каламун: за прошедшие сутки через гуманитарный коридор вышли более тысячи человек, все они на автобусах доставлены в Идлиб.

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