СМИ уличили Пентагон в занижении характеристик российских систем ПВО

The National Interest пишет, что в Пентагоне намеренно занижают оценки эффективности российских средств противовоздушной обороны. Таким образом, по данным издания, американское военное ведомство надеется отговорить Турцию от покупки
зенитно-ракетных комплексов С-400 у России.
The National Interest цитирует представителей Пентагона, которые утверждают, что в Сирии системы ПВО российского производства якобы не смогли отразить ни одного удара США и союзников во время атаки в ночь с 14 на 15 апреля.
Между тем в Минобороны РФ сообщили, что из более чем 100 выпущенных по территории САР ракеты силы сирийских ПВО перехватили свыше 70.
Кроме того, журнал The National Interest подчеркивает, что подобные заявления Пентагона о неэффективности российских систем ПВО противоречат многомиллиардным затратам Вашингтона на стелс-технологии для обхода созданных в России средств противовоздушной обороны. Поэтому, как предполагает издание, США рассчитывают такими заявлениями убедить Турцию не покупать комплексы С-400 у Москвы.
Между тем в Минобороны РФ сообщили, что из более чем 100 выпущенных по территории САР ракеты силы сирийских ПВО перехватили свыше 70.
Кроме того, журнал The National Interest подчеркивает, что подобные заявления Пентагона о неэффективности российских систем ПВО противоречат многомиллиардным затратам Вашингтона на стелс-технологии для обхода созданных в России средств противовоздушной обороны. Поэтому, как предполагает издание, США рассчитывают такими заявлениями убедить Турцию не покупать комплексы С-400 у Москвы.
Комментарии