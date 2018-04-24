Братаны <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Братаны 16+
    •  

    СМИ уличили Пентагон в занижении характеристик российских систем ПВО

    2 комментария

    СМИ уличили Пентагон в занижении характеристик российских систем ПВО

    СМИ уличили Пентагон в занижении характеристик российских систем ПВО

    The National Interest пишет, что в Пентагоне намеренно занижают оценки эффективности российских средств противовоздушной обороны. Таким образом, по данным издания, американское военное ведомство надеется отговорить Турцию от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у России.

    The National Interest цитирует представителей Пентагона, которые утверждают, что в Сирии системы ПВО российского производства якобы не смогли отразить ни одного удара США и союзников во время атаки в ночь с 14 на 15 апреля.

    смотретьСМИ: силы ПВО Сирии сбили ракеты в районе Хомса
    СМИ: силы ПВО Сирии сбили ракеты в районе Хомса
    Между тем в Минобороны РФ сообщили, что из более чем 100 выпущенных по территории САР ракеты силы сирийских ПВО перехватили свыше 70.

    Кроме того, журнал The National Interest подчеркивает, что подобные заявления Пентагона о неэффективности российских систем ПВО противоречат многомиллиардным затратам Вашингтона на стелс-технологии для обхода созданных в России средств противовоздушной обороны. Поэтому, как предполагает издание, США рассчитывают такими заявлениями убедить Турцию не покупать комплексы С-400 у Москвы.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru