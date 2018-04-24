Смертельный номер: сотрудники РЖД готовятся к сезону зацеперов

В Москве готовятся ужесточить наказание для так называемых зацеперов. Это те, кто в погоне за острыми ощущениями цепляется к вагонам электричек и скоростных поездов, рискуя не только своей жизнью, но и безопасностью всех остальных.

Статистика шокирует: каждый третий несчастный случай на железной дороге связан именно с этой безумной подростковой модой. Инженерам, разрабатывающим новые составы, теперь даже рекомендуют специально думать о том, чтобы на поездах было меньше деталей, за которые можно ухватиться.



О том, что ее сын стал зацепером, Яна Гетманова узнала слишком поздно. Разряд в несколько тысяч вольт буквально испепелил подростка. Катаясь на крыше электрички, мальчик случайно задел провод.



Яна Гетманова: «За несколько дней перед смертью сын задал мне вопрос: „а что будет, если я буду совершать что-то такое, что может повлечь мою смерть?“»



Сегодня Яна возглавляет движение по борьбе с зацепингом. Пока безуспешно. В начале апреля с состава сорвался еще один подросток. Экстремалов не отпугивает ни смертельный риск, ни штрафы. Даже в полиции признают: существующих мер пока недостаточно.



Андрей Горбунов, замначальника управления и охраны порядка транспортной полиции: «Санкции за статьи 11.17 незначительные. Эти меры штрафные — 100 рублей, ну, это ни о чем».



Полицейские отчитываются: раз в неделю блокируют группы в соцсетях, еще чаще проводят беседы в школах и учебных заведениях. Но одними профилактическими беседами здесь явно не отделаться. В Госдуме уже несколько лет собираются штрафовать зацеперов хотя бы на пять тысяч. Максимум, за что сегодня можно привлечь нарушителя, — это мелкое хулиганство. И то в редких случаях.



Психологи говорят: зацепинг — одна из форм подросткового бунта. Проще предотвратить, чем искоренить. Перчатки с резиновым напылением и камера в рюкзаке еще, конечно, не прямой признак, что в доме завелся зацепер, но уже повод задуматься. При этом простая беседа по душам, говорят эксперты, лучше любой профилактики.