Братаны <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Братаны 16+
    •  

    Мадуро начал предвыборную кампанию с шаманского обряда

    комментировать
    Мадуро начал предвыборную кампанию с шаманского обряда

    Мадуро начал предвыборную кампанию с шаманского обряда

    Мадуро начал предвыборную кампанию с шаманского обряда
  • Фото: Reuters © 2018

    • Президент Венесуэлы Николас Мадуро начал свою предвыборную кампанию с получения благословения от шаманов.

    Ритуал прошел в штате Боливар на юге страны. На опубликованных в Сети снимках видно, как шаман в красной набедренной повязке и головном уборе с черными перьями прикладывает руки к голове Мадуро. Венесуэльского лидера сопровождает его супруга Силия Флорес, а за происходящим наблюдает группа детей, представляющих коренные народы Венесуэлы.

    По словам Мадуро, после обряда он почувствовал «обновление» и «силу», чтобы победить на предстоящих выборах.

    Николас Мадуро: «Я силен как никогда и готов к схватке».

    Выборы президента в Венесуэле намечены на 20 мая, напоминает ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru