Мадуро начал предвыборную кампанию с шаманского обряда

Президент Венесуэлы Николас Мадуро начал свою предвыборную кампанию с получения благословения от шаманов.
Ритуал прошел в штате Боливар на юге страны. На опубликованных в Сети снимках видно, как шаман в красной набедренной повязке и головном уборе с черными перьями прикладывает руки к голове Мадуро. Венесуэльского лидера сопровождает его супруга Силия Флорес, а за происходящим наблюдает группа детей, представляющих коренные народы Венесуэлы.
По словам Мадуро, после обряда он почувствовал «обновление» и «силу», чтобы победить на предстоящих выборах.
Николас Мадуро: «Я силен как никогда и готов к схватке».
Выборы президента в Венесуэле намечены на 20 мая, напоминает ТАСС.
По словам Мадуро, после обряда он почувствовал «обновление» и «силу», чтобы победить на предстоящих выборах.
Николас Мадуро: «Я силен как никогда и готов к схватке».
Выборы президента в Венесуэле намечены на 20 мая, напоминает ТАСС.
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