СМИ: Трамп стал чаще пользоваться личным телефоном для звонков по работе

Президент США Дональд Трамп в последнее время стал чаще использовать личный мобильный телефон, чтобы выйти на связь с советниками и конгрессменами, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
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По данным источников, после того, как экс-министр внутренней безопасности Джон Келли возглавил аппарат Белого дома, большую часть телефонных разговоров Трамп стал проводить через многоканальный телефон Белого дома. Как отмечает телеканал, благодаря этому Келли мог получить список тех, кому звонил Трамп.
Нынешнее поведение Трампа, по данным источников, говорит о том, что влияние Келли в Белом доме уменьшается. Как заявили телеканалу эксперты, разговоры президента по личному телефону «менее защищены» от возможного прослушивания иностранными властями.
По словам экс-главы управления по национальной безопасности минюста США Мэри Маккорд, «использование личных смартфонов, которые могут быть не оснащены средствами безопасности, как правительственные устройства, нерегулярно обновляться, представляет очевидную угрозу безопасности».
После прихода Келли в Белый дом СМИ регулярно предполагали, что экс-министр долго не продержится на своем месте, как и его предшественник Райнс Прибас. В октябре прошлого года Трамп опроверг эту информацию, обвинив СМИ в публикации «фейковых новостей».
Нынешнее поведение Трампа, по данным источников, говорит о том, что влияние Келли в Белом доме уменьшается. Как заявили телеканалу эксперты, разговоры президента по личному телефону «менее защищены» от возможного прослушивания иностранными властями.
По словам экс-главы управления по национальной безопасности минюста США Мэри Маккорд, «использование личных смартфонов, которые могут быть не оснащены средствами безопасности, как правительственные устройства, нерегулярно обновляться, представляет очевидную угрозу безопасности».
После прихода Келли в Белый дом СМИ регулярно предполагали, что экс-министр долго не продержится на своем месте, как и его предшественник Райнс Прибас. В октябре прошлого года Трамп опроверг эту информацию, обвинив СМИ в публикации «фейковых новостей».
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