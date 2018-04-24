СМИ: ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права

ГИБДД подготовила ряд изменений, касающихся экзаменов на сдачу водительских удостоверений.
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Как сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников, нововведения затронут практическую часть экзамена: планируется объединить испытания в городе и на учебной площадке.
Михаил Черников, начальник ГИБДД России: «Сейчас практическая часть экзамена разбита на две части — площадка (автодром) и так называемый город. Мы предусматриваем объединение их в единый практический экзамен, который позволит нам видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях».
Черников также отметил, что только 8% претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза, что говорит о слабом уровне подготовки, сообщает «Коммерсант».
Михаил Черников, начальник ГИБДД России: «Сейчас практическая часть экзамена разбита на две части — площадка (автодром) и так называемый город. Мы предусматриваем объединение их в единый практический экзамен, который позволит нам видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях».
Черников также отметил, что только 8% претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза, что говорит о слабом уровне подготовки, сообщает «Коммерсант».
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