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    Трамп и Макрон посадили на лужайке у Белого дома дуб с севера Франции. Макрон, США, Трамп Дональд, Трамп Меланья, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп и Макрон посадили на лужайке у Белого дома дуб с севера Франции

    Трамп и Макрон посадили на лужайке у Белого дома дуб с севера Франции

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    • Фото: Reuters © 2018, Joshua Roberts
    Трамп и Макрон посадили на лужайке у Белого дома дуб с севера Франции

    Трамп и Макрон посадили на лужайке у Белого дома дуб с севера Франции

    Трамп и Макрон посадили на лужайке у Белого дома дуб с севера Франции
    • Фото: Reuters © 2018, Joshua Roberts

      • В США с первым государственным визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.

      Эта поездка приурочена к 250-летию отношений двух стран. Такое долгое сотрудничество символизирует и подарок, который Макрон преподнес Дональду Трампу. Он привез в штаты дерево — дуб с севера Франции, из Белло Вуд, где во время Первой мировой войны погибли тысячи американских военнослужащих.

      Дерево Макрон и Трамп вместе посадили на лужайке у Белого дома. В церемонии приняли участие и первые леди — Мелания Трамп и Брижит Макрон.

      Что касается политической повестки, то сегодня Макрон и Трамп проведут переговоры, а завтра президент Франции выступит в конгрессе.

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