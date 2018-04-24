Трамп и Макрон посадили на лужайке у Белого дома дуб с севера Франции

В США с первым государственным визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.
Эта поездка приурочена к 250-летию отношений двух стран. Такое долгое сотрудничество символизирует и подарок, который Макрон преподнес Дональду Трампу. Он привез в штаты дерево — дуб с севера Франции, из Белло Вуд, где во время Первой мировой войны погибли тысячи американских военнослужащих.
Дерево Макрон и Трамп вместе посадили на лужайке у Белого дома. В церемонии приняли участие и первые леди — Мелания Трамп и Брижит Макрон.
Что касается политической повестки, то сегодня Макрон и Трамп проведут переговоры, а завтра президент Франции выступит в конгрессе.
Дерево Макрон и Трамп вместе посадили на лужайке у Белого дома. В церемонии приняли участие и первые леди — Мелания Трамп и Брижит Макрон.
Что касается политической повестки, то сегодня Макрон и Трамп проведут переговоры, а завтра президент Франции выступит в конгрессе.
Комментарии