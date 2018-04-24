Мухтар. Новый след <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мухтар. Новый след 16+
    •  

    Лавров: русофобская подоплека встречи глав МИД G7 в Торонто очевидна

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2018, Madoka Ikegami
    Лавров: русофобская подоплека встречи глав МИД G7 в Торонто очевидна

    Лавров: русофобская подоплека встречи глав МИД G7 в Торонто очевидна

    Лавров: русофобская подоплека встречи глав МИД G7 в Торонто очевидна
  • Фото: Reuters © 2018, Madoka Ikegami

    • Русофобская подоплека в работе стран «большой семерки» очевидна, но Москва готова терпеливо отстаивать свою позицию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя итоги встречи глав МИД G7.

    Сергей Лавров: «Что касается итогов встречи министров иностранных дел в Торонто, конечно, русофобская подоплека там очевидна, и, к сожалению, по этой русофобской очень скользкой линии пошли и те страны „семерки“, которые заверяют нас в том, что они не разделяют попыток Россию изолировать».

    Лавров подчеркнул, что Москва продолжит терпеливо отстаивать свою позицию и ждать, «пока наши партнеры осознают тупиковость подобной линии».

    В заявлении по итогам заседания глав МИД «большой семерки» говорится, что G7 усилит экономические санкции против Москвы, если та продолжит «свое дестабилизирующее поведение». Под этим определением члены «семерки» имеют в виду, в том числе, якобы невыполнение Кремлем своих обязательств в соответствии с минскими договорённостями. Министры иностранных дел G7 также вспомнили инцидент в Солсбери и еще раз подчеркнули, что разделяют оценку Великобритании о том, что ответственность за атаку, весьма вероятно, несет Российская Федерация. Но, несмотря на все эти заявления, в итоговом документе подчеркивается, что представители «большой семерки» готовы продолжать сотрудничество с Россией в решении региональных кризисов и глобальных проблем.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru