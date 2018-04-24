Лавров: русофобская подоплека встречи глав МИД G7 в Торонто очевидна

Русофобская подоплека в работе стран «большой семерки» очевидна, но Москва готова терпеливо отстаивать свою позицию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя итоги встречи глав МИД G7.
Сергей Лавров: «Что касается итогов встречи министров иностранных дел в Торонто, конечно, русофобская подоплека там очевидна, и, к сожалению, по этой русофобской очень скользкой линии пошли и те страны „семерки“, которые заверяют нас в том, что они не разделяют попыток Россию изолировать».
Лавров подчеркнул, что Москва продолжит терпеливо отстаивать свою позицию и ждать, «пока наши партнеры осознают тупиковость подобной линии».
В заявлении по итогам заседания глав МИД «большой семерки» говорится, что G7 усилит экономические санкции против Москвы, если та продолжит «свое дестабилизирующее поведение». Под этим определением члены «семерки» имеют в виду, в том числе, якобы невыполнение Кремлем своих обязательств в соответствии с минскими договорённостями. Министры иностранных дел G7 также вспомнили инцидент в Солсбери и еще раз подчеркнули, что разделяют оценку Великобритании о том, что ответственность за атаку, весьма вероятно, несет Российская Федерация. Но, несмотря на все эти заявления, в итоговом документе подчеркивается, что представители «большой семерки» готовы продолжать сотрудничество с Россией в решении региональных кризисов и глобальных проблем.
Лавров подчеркнул, что Москва продолжит терпеливо отстаивать свою позицию и ждать, «пока наши партнеры осознают тупиковость подобной линии».
В заявлении по итогам заседания глав МИД «большой семерки» говорится, что G7 усилит экономические санкции против Москвы, если та продолжит «свое дестабилизирующее поведение». Под этим определением члены «семерки» имеют в виду, в том числе, якобы невыполнение Кремлем своих обязательств в соответствии с минскими договорённостями. Министры иностранных дел G7 также вспомнили инцидент в Солсбери и еще раз подчеркнули, что разделяют оценку Великобритании о том, что ответственность за атаку, весьма вероятно, несет Российская Федерация. Но, несмотря на все эти заявления, в итоговом документе подчеркивается, что представители «большой семерки» готовы продолжать сотрудничество с Россией в решении региональных кризисов и глобальных проблем.
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