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    Шойгу сообщил о перемещении ИГ в Центральную и Юго-Восточную Азию

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    Шойгу сообщил о перемещении ИГ в Центральную и Юго-Восточную Азию

    Шойгу сообщил о перемещении ИГ в Центральную и <nobr>Юго-Восточную</nobr> Азию

    Боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) после разгрома в Сирии и Ираке перебираются в Центральную и Юго-Восточную Азию, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

    Это заявление глава военного ведомства сделал во вторник в Пекине на совещании ШОС.

    Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «После разгрома так называемого Исламского государства боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию. Там создаются новые террористические ячейки».

    Также Шойгу сообщил, что в Сирии созданы все необходимые условия для возрождения единого, неделимого государства. Министра цитирует «Интерфакс».

    Сергей Шойгу: «В настоящее время созданы все условия для возрождения Сирии как единого, неделимого государства. Но для достижения этой цели необходимо приложить усилия не только России, но и другим членам мирового сообщества».

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