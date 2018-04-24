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    Вертолеты армейской авиации отправили на тушение пожаров в Приамурье. Амурская область, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВертолеты армейской авиации отправили на тушение пожаров в Приамурье

    Вертолеты армейской авиации отправили на тушение пожаров в Приамурье

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    Вертолеты армейской авиации отправили на тушение пожаров в Приамурье

    Вертолеты армейской авиации отправили на тушение пожаров в Приамурье

      В Амурской области для борьбы с лесными пожарами привлекли вертолеты армейской авиации Восточного военного округа.

      В регионе уже больше двух недель действует режим чрезвычайной ситуации. Только за минувшие сутки на территории области зарегистрировано 30 новых возгораний лесных массивов. Пока ликвидировать удалось всего всего девять из них.

      Первые Ми-8 полетели в самые пожароопасные районы, туда доставили несколько групп пожарных. Также на тушении пожаров работают два самолета Бе-200, один из них помогает наземной группировке тушить пожар в Хинганском заповеднике.

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