Порошенко пообещал не мешать верующим посещать церкви Московского патриархата

Президент Украины Пётр Порошенко обратился к националистам с призывом не мешать верующим посещать церкви Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
По мнению Порошенко, это продемонстрирует, что на Украине «есть свобода совести», сообщает «Страна.ua».
Пётр Порошенко: «Я хотел бы обратиться к патриотическим силам. Мы должны действовать ответственно, чтобы продемонстрировать, что на Украине есть свобода совести. Если кто-то хочет посещать церковь из России — это их право».
Украинский лидер также попросил националистов воздерживаться от разного рода провокаций.
Ранее президент Украины объявил о намерении создать единую украинскую церковь. Порошенко добавил, что все епископы непризнанного Киевского патриархата уже поставили подписи в соответсвующем письме к вселенскому патриарху. Документ подписали также депутаты Верховной рады.
В свою очередь в УПЦ МП напомнили, что Константинопольский патриархат не сможет рассмотреть вопрос о независимости украинской церкви без согласования с другими церквями.
Пётр Порошенко: «Я хотел бы обратиться к патриотическим силам. Мы должны действовать ответственно, чтобы продемонстрировать, что на Украине есть свобода совести. Если кто-то хочет посещать церковь из России — это их право».
Украинский лидер также попросил националистов воздерживаться от разного рода провокаций.
Ранее президент Украины объявил о намерении создать единую украинскую церковь. Порошенко добавил, что все епископы непризнанного Киевского патриархата уже поставили подписи в соответсвующем письме к вселенскому патриарху. Документ подписали также депутаты Верховной рады.
В свою очередь в УПЦ МП напомнили, что Константинопольский патриархат не сможет рассмотреть вопрос о независимости украинской церкви без согласования с другими церквями.
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