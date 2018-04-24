В Китае сгорел караоке-бар, погибли 18 человек

В ночь на вторник в китайском городе Цинъюань загорелся
караоке-бар. Жертвами пожара стали 18 человек
Пожар начался примерно в 00:30 по местному времени (19:30 мск) в трехэтажном здании на улице Чаюань. В это время в здании караоке-бара находились 110 человек. Прибывшим на место пожарным удалось потушить возгорание уже через 25 минут, однако жертв избежать не удалось.
Как сообщает агентство Синьхуа, погибли 18 человек, еще пятеро пострадали.
По последним данным, причиной трагедии стал предумышленный поджог. Полиция уже установила подозреваемого. Сообщается, что незадолго до пожара он поссорился с другим человеком возле входа в бар. После этого мужчина забаррикадировал вход в заведение припаркованными рядом мопедами и поджог их. А после скрылся с места преступления. Сейчас его ищут правоохранители.
Как сообщает агентство Синьхуа, погибли 18 человек, еще пятеро пострадали.
По последним данным, причиной трагедии стал предумышленный поджог. Полиция уже установила подозреваемого. Сообщается, что незадолго до пожара он поссорился с другим человеком возле входа в бар. После этого мужчина забаррикадировал вход в заведение припаркованными рядом мопедами и поджог их. А после скрылся с места преступления. Сейчас его ищут правоохранители.
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