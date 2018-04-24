Совфед предложил штрафовать россиян за информационный экстремизм

В Совете Федерации разрабатывают поправки в КоАП, которые позволят штрафовать россиян за распространение недостоверную информацию.
Размер штрафов за распространение непроверенных данных может составить 50 до 100 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на автора инициативы — сенатора Ирину Гехт.
По ее словам, новация призвана защитить граждан от паники, которую вызывает трансляция недостоверных сведений. Идея введения поправок возникла из-за участившихся случаев информационного экстремизма, в частности запугивания людей на экологических митингах. При этом Гехт отмечает, что наказание предусмотрят за распространение недостоверной информации любой тематики.
Ирина Гехт, сенатор: «Мы с экспертами и общественниками сейчас обсуждаем, как прописать эту норму в административном кодексе. Чтобы люди взвешивали, что говорят, и лишний раз не играли на эмоциях, а давали объективную оценку».
Гехт пояснила, что разработчики не собираются запрещать людям указывать на проблемы, однако отслеживать и оценивать достоверность распространяемой информации должны «органы власти, курирующие ту или иную тематику». Между тем юристы опасаются, что, если достоверной будет считаться только информация профильных госорганов, норма может использоваться против населения страны и гражданского общества.
Ожидается, что окончательный вариант законопроекта будет согласован к концу апреля, а в конце мая — начале июня его планируют внести его в Госдуму.
По ее словам, новация призвана защитить граждан от паники, которую вызывает трансляция недостоверных сведений. Идея введения поправок возникла из-за участившихся случаев информационного экстремизма, в частности запугивания людей на экологических митингах. При этом Гехт отмечает, что наказание предусмотрят за распространение недостоверной информации любой тематики.
Ирина Гехт, сенатор: «Мы с экспертами и общественниками сейчас обсуждаем, как прописать эту норму в административном кодексе. Чтобы люди взвешивали, что говорят, и лишний раз не играли на эмоциях, а давали объективную оценку».
Гехт пояснила, что разработчики не собираются запрещать людям указывать на проблемы, однако отслеживать и оценивать достоверность распространяемой информации должны «органы власти, курирующие ту или иную тематику». Между тем юристы опасаются, что, если достоверной будет считаться только информация профильных госорганов, норма может использоваться против населения страны и гражданского общества.
Ожидается, что окончательный вариант законопроекта будет согласован к концу апреля, а в конце мая — начале июня его планируют внести его в Госдуму.
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