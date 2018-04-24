Страны G7 готовы ввести новые санкции против РФ из-за Донбасса

Страны «Большой семерки» заявили о готовности ввести дополнительные санкции против России из-за ситуации в Донбассе.

Об этом стало известно из совместного заявления глав МИД этих государств и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. В заявлении отмечается, что G7 полностью поддерживает Украину и выступает за ее территориальную целостность «в пределах ее международно признанных границ».



Из заявления глав МИД G7: «Длительность экономических санкций, связанных с ситуацией в Донбассе, зависит от полного выполнения Россией минских соглашений. Эти санкции могут быть отменены только в том случае, если РФ действительно выполнит свои обязательства. Но мы также готовы принять дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России».



Министры стран G7 также поддержали британскую позицию по Солсбери. Они согласились, что за отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля «весьма вероятно» стоит Россия и потребовали «полного раскрытия не заявленной ранее программы по „Новичку“».



Из заявления глав МИД G7: «Мы самым серьезным образом осуждаем атаку, которая произошла в Солсбери 4 марта 2018 года, и разделяем оценки Великобритании о том, что ответственность за атаку весьма вероятно несет Российская Федерация, и что альтернативных правдоподобных объяснений нет. Мы призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери и предоставить полное раскрытие ранее незаявленной программы „Новичок“ в ОЗХО в соответствии с международными обязательствами».



Встреча глав внешнеполитических ведомств G7 проходила в канадском Торонто с 22 по 23 апреля. В 2018 году Канада председательствует в «семерке», 8–9 июня она примет саммит G7.

