В США госпитализировали экс-президента Джорджа Буша-старшего

Бывший президент США Джордж
Буш-старший попал в больницу американского Хьюстона, штат Техас, из-за распространившейся инфекции.
Об этом сообщил в Twitter официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт.
Джим Макграт, представитель семьи Бушей: «Президент Буш госпитализирован в больницу Методистской церкви города Хьюстон вчера утром после того, как инфекция попала в его кровеносную систему».
Макграт добавил, что бывший глава США положительно реагирует на лечение и идет на поправку.
Ранее сообщалось, что жена Буша-старшего Барбара Буш скончалась 17 апреля в возрасте 92 лет. Бывшая первая леди страдала от хронического заболевания легкихи умерла после нескольких неудачных госпитализаций.
Джим Макграт, представитель семьи Бушей: «Президент Буш госпитализирован в больницу Методистской церкви города Хьюстон вчера утром после того, как инфекция попала в его кровеносную систему».
Statement by the Office of @GeorgeHWBush on President Bush's health. pic.twitter.com/8UkB53JHqD— Jim McGrath (@jgm41) 23 апреля 2018 г.
Макграт добавил, что бывший глава США положительно реагирует на лечение и идет на поправку.
Ранее сообщалось, что жена Буша-старшего Барбара Буш скончалась 17 апреля в возрасте 92 лет. Бывшая первая леди страдала от хронического заболевания легкихи умерла после нескольких неудачных госпитализаций.
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