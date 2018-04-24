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    В США госпитализировали экс-президента Джорджа Буша-старшего

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    В США госпитализировали <nobr>экс-президента</nobr> Джорджа <nobr>Буша-старшего</nobr>

    В США госпитализировали экс-президента Джорджа Буша-старшего

    В США госпитализировали <nobr>экс-президента</nobr> Джорджа <nobr>Буша-старшего</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2018, Donna Carson

    • Бывший президент США Джордж Буш-старший попал в больницу американского Хьюстона, штат Техас, из-за распространившейся инфекции.

    Об этом сообщил в Twitter официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт.

    Джим Макграт, представитель семьи Бушей: «Президент Буш госпитализирован в больницу Методистской церкви города Хьюстон вчера утром после того, как инфекция попала в его кровеносную систему».





    Макграт добавил, что бывший глава США положительно реагирует на лечение и идет на поправку.

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