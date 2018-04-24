Прокуратура вернула в бюджет России миллиарды рублей

В Госдуме предложили лишать депутатов и сенаторов мандата за несоответствие доходов и расходов. А в ряде случаев еще и имущества, если оно сомнительного происхождения. Ведь коррупционеры, если они при власти, доят бюджет очень ощутимо. Только в прошлом году прокуроры вернули в федеральную казну миллиарды рублей.

Всего в 2017 году по делам о коррупции было вынесено более 12 тысяч приговоров. При этом больше 10% всех осужденных за взятки и растраты — чиновники органов госвласти и местного самоуправления, а также сотрудники правоохранительных органов. По официальным данным, около 1300 должностных лиц после обвинений в коррупции были уволены.



Однако, как говорят в Генпрокуратуре, несмотря на все принимаемые меры, число коррупционных преступлений растет. В прошлом году количество претензий к чиновникам увеличилось на треть по сравнению с годом предыдущим. А нарушения выявлены не только на федеральном, но и на региональных уровнях.



