В Москве арестован сотрудник Центробанка по подозрению в мошенничестве

В Москве арестовали главного экономиста банковского надзора Центробанка по Центральному федеральному округу Алексея Юргелевича. Служащего банка подозревают в мошенничестве.
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Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Юргелевича меру пресечения в виде заключения под стражу.
Как следует из базы суда, сотрудник Центробанка подозревается по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает ТАСС
По данным «Интерфакса», Юргелевич был задержан на прошлой неделе в рамках уголовного дела о вымогательстве 150 тысяч евро за положительный результат экспертизы одного из коммерческих банков. По некоторым данным, речь может о банке БКФ.
Как следует из базы суда, сотрудник Центробанка подозревается по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает ТАСС
По данным «Интерфакса», Юргелевич был задержан на прошлой неделе в рамках уголовного дела о вымогательстве 150 тысяч евро за положительный результат экспертизы одного из коммерческих банков. По некоторым данным, речь может о банке БКФ.
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