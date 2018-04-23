В Нэшвилле задержали голого стрелка, убившего четырех человек

Полиция задержала подозреваемого в убийстве четырех человек в Нэшвилле.
Об этом сообщил пресс-отдел городской полиции в Twitter. Подробности задержания не уточняются, говорится только, что его задержали в парке.
Ранее сообщалось, что в воскресенье у кафе сети Waffle House в Нэшвилле, штат Теннесси, мужчина, на котором был только зеленый жилет, открыл стрельбу по людям. В результате погибли четыре человека. В тот момент, когда преступник перезаряжал оружие, один из посетителей сумел выхватить у него винтовку.
В июле прошлого года мужчина был задержан сотрудниками Секретной службы США неподалеку от Белого дома. Тогда он утверждал, что хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом. После этого он был допрошен агентами ФБР, и у него были конфискованы четыре единицы огнестрельного оружия.
BREAKING: Travis Reinking apprehended moments ago in a wooded area near Old Hickory Blvd & Hobson Pk. pic.twitter.com/00ukga37s6— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 23 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что в воскресенье у кафе сети Waffle House в Нэшвилле, штат Теннесси, мужчина, на котором был только зеленый жилет, открыл стрельбу по людям. В результате погибли четыре человека. В тот момент, когда преступник перезаряжал оружие, один из посетителей сумел выхватить у него винтовку.
В июле прошлого года мужчина был задержан сотрудниками Секретной службы США неподалеку от Белого дома. Тогда он утверждал, что хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом. После этого он был допрошен агентами ФБР, и у него были конфискованы четыре единицы огнестрельного оружия.
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