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    В Нэшвилле задержали голого стрелка, убившего четырех человек

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    • Фото: @MNPDNashville / twitter.com
    В Нэшвилле задержали голого стрелка, убившего четырех человек

    В Нэшвилле задержали голого стрелка, убившего четырех человек

    В Нэшвилле задержали голого стрелка, убившего четырех человек
  • Фото: @MNPDNashville / twitter.com

    • Полиция задержала подозреваемого в убийстве четырех человек в Нэшвилле.

    Об этом сообщил пресс-отдел городской полиции в Twitter. Подробности задержания не уточняются, говорится только, что его задержали в парке.




    Ранее сообщалось, что в воскресенье у кафе сети Waffle House в Нэшвилле, штат Теннесси, мужчина, на котором был только зеленый жилет, открыл стрельбу по людям. В результате погибли четыре человека. В тот момент, когда преступник перезаряжал оружие, один из посетителей сумел выхватить у него винтовку.

    В июле прошлого года мужчина был задержан сотрудниками Секретной службы США неподалеку от Белого дома. Тогда он утверждал, что хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом. После этого он был допрошен агентами ФБР, и у него были конфискованы четыре единицы огнестрельного оружия.

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