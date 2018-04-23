Ярость <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Ярость 16+
    •  
    Эрмитаж представляет ретроспективу мастера «беспощадного реализма». Венгрия, выставки и музеи, живопись и художники, Санкт-Петербург, Эрмитаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭрмитаж представляет ретроспективу мастера «беспощадного реализма»

    Эрмитаж представляет ретроспективу мастера «беспощадного реализма»

    комментировать
    Эрмитаж представляет ретроспективу мастера «беспощадного реализма»

    Эрмитаж представляет ретроспективу мастера «беспощадного реализма»

    Эрмитаж представляет ретроспективу мастера «беспощадного реализма»

      Выставка самого знаменитого венгерского художника Михая Мункачи открылась в самом большом Николаевском зале Эрмитажа.

      60 работ Михая Мункачи доставлены из Музея изобразительных искусств — Венгерской национальной галереи Будапешта и частной коллекции Имре Пака из Нью-Йорка. Творчество Мункачи сравнивают с произведениями известнейших европейских художников.

      Репин называл живописца великолепным колористом. Жанровые картины Мункачи — это реалистичные сцены из жизни венгерских крестьян. Салонная живопись, напротив, рассказывает о беззаботных горожанах. Интерес на выставке явно вызывают монументальные полотна художника на библейские темы (такие как «Христос перед Пилатом»). Они очень напоминают картины русских мастеров.

      Любопытно, что Мункачи — это псевдоним, взятый по названию места рождения — города Мукачева на Западной Украине. Говорят, что иногда резкость мазков художника была обусловлена невероятно сложной судьбой. Он рано остался сиротой, а умер в 56 лет в психиатрической клинике.

      Всего за свою жизнь Михай Мункачи успел создать 600 картин, порой вместо холстов, как и старые мастера, используя дерево.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru