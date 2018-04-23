Эрмитаж представляет ретроспективу мастера «беспощадного реализма»

Выставка самого знаменитого венгерского художника Михая Мункачи открылась в самом большом Николаевском зале Эрмитажа.

60 работ Михая Мункачи доставлены из Музея изобразительных искусств — Венгерской национальной галереи Будапешта и частной коллекции Имре Пака из Нью-Йорка. Творчество Мункачи сравнивают с произведениями известнейших европейских художников.



Репин называл живописца великолепным колористом. Жанровые картины Мункачи — это реалистичные сцены из жизни венгерских крестьян. Салонная живопись, напротив, рассказывает о беззаботных горожанах. Интерес на выставке явно вызывают монументальные полотна художника на библейские темы (такие как «Христос перед Пилатом»). Они очень напоминают картины русских мастеров.



Любопытно, что Мункачи — это псевдоним, взятый по названию места рождения — города Мукачева на Западной Украине. Говорят, что иногда резкость мазков художника была обусловлена невероятно сложной судьбой. Он рано остался сиротой, а умер в 56 лет в психиатрической клинике.



Всего за свою жизнь Михай Мункачи успел создать 600 картин, порой вместо холстов, как и старые мастера, используя дерево.