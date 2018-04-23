«Спартак» уступил «Ахмату» в Москве

Московский «Спартак» проиграл «Ахмату» и не смог приблизиться к лидирующему «Локомотиву».
Встреча 27-го тура чемпионата России, проходившая в Москве, закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей из Грозного.
Вперед «Ахмат» вышел уже на 11-й минуте, когда точный удар нанес Магомед Митришев. На 23-й минуте Исмаэл удвоил преимущество гостей. А в начале второго тайма Бернард Бериша довел дело разгрома. Однако уже в конце матча Луис Адриано забил гол престижа.
Таким образом, «Спартак» упустил шанс опередить ЦСКА и приблизиться к лидирующему «Локомотиву», потерявшему очки в матче с «Уфой». Красно-белые идут на третьем месте с 50 очками. «Ахмат» же набрал 34 балла и поднялся на 10-ю строчку.
Вперед «Ахмат» вышел уже на 11-й минуте, когда точный удар нанес Магомед Митришев. На 23-й минуте Исмаэл удвоил преимущество гостей. А в начале второго тайма Бернард Бериша довел дело разгрома. Однако уже в конце матча Луис Адриано забил гол престижа.
Таким образом, «Спартак» упустил шанс опередить ЦСКА и приблизиться к лидирующему «Локомотиву», потерявшему очки в матче с «Уфой». Красно-белые идут на третьем месте с 50 очками. «Ахмат» же набрал 34 балла и поднялся на 10-ю строчку.
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