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    «Спартак» уступил «Ахмату» в Москве

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф
    «Спартак» уступил «Ахмату» в Москве

    «Спартак» уступил «Ахмату» в Москве

    «Спартак» уступил «Ахмату» в Москве
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф

    • Московский «Спартак» проиграл «Ахмату» и не смог приблизиться к лидирующему «Локомотиву».

    Встреча 27-го тура чемпионата России, проходившая в Москве, закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей из Грозного.

    Вперед «Ахмат» вышел уже на 11-й минуте, когда точный удар нанес Магомед Митришев. На 23-й минуте Исмаэл удвоил преимущество гостей. А в начале второго тайма Бернард Бериша довел дело разгрома. Однако уже в конце матча Луис Адриано забил гол престижа.

    Таким образом, «Спартак» упустил шанс опередить ЦСКА и приблизиться к лидирующему «Локомотиву», потерявшему очки в матче с «Уфой». Красно-белые идут на третьем месте с 50 очками. «Ахмат» же набрал 34 балла и поднялся на 10-ю строчку.

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