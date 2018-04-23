Пылилась за диваном: в петербургской мастерской нашли неизвестную картину с Лениным

В художественной мастерской в центре Петербурга обнаружили «Ленина в Октябре». 20 лет незаконченный холст Авенира Пархоменко был неизвестен широкой публике. Теперь его тайны разгадывают новые хозяева арт-пространства .

Неизвестное полотно стоимостью несколько десятков тысяч долларов кисти Авенира Пархоменко — того самого, чей отец создал хрестоматийный образ юного Ильича на октябрятской звездочке, — обнаружили при ремонте его бывшей художественной мастерской.



«Ленин в Октябре» хранился там без должного внимания. Любопытно, но вождь мирового пролетариата покинул закоулок истории накануне своего дня рождения.



Как отмечает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, картина, оставленная в мастерской, особенная. Возможно, она стала последней для мастера, он даже не успел оставить авторскую подпись. На обратной стороне только год, когда художник начал ее писать. Это 1986 год. В 88-м Авенир Пархоменко скончался.



Александр Сайков, председатель правления Санкт-Петербургского Союза художников: «Скорее всего, он ее не успел закончить, но в этом-то ее прелесть. Можно проследить технику создания, ощущения трепетности, где-то мазки, подтеки, намеки».



Авенир Пархоменко считал себя больше художником, чем идеологом. Его Ленин без искусственного пафоса. На полотнах в окружении вождя себя часто узнавали друзья мастера.



Со своими моделями он долго работал, добиваясь нужного состояния. В его полотнах всегда видны настроение и характер человека. Знаменитые хозяева мастерской на портретах: на одном из них супруга мастера, на другом он изобразил сам себя.



Запылившаяся недописанная картина на шкафу — сплошная загадка, разгадывать которую новые хозяева могут часами. Потомки художника сообщили лишь ее название — «Беспризорники».



Корреспондент НТВ Мария Сапожникова побывала в мастерской и увидела запылившуюся картину.