В Белом доме назвали условие отмены санкций против КНДР

В Белом доме потребовали от Пхеньяна конкретных шагов по денуклеаризации.
Как подчеркнули в Вашингтоне, до тех пор, пока США не увидят конкретных действий, кампания по давлению на КНДР будет продолжаться.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Мы продолжим кампанию по оказанию максимального давления до тех пор, пока мы не увидим конкретных действий по полной денуклеаризации. Никакие санкции не будут сняты, пока мы не увидим конкретных действий, предпринятых Северной Кореей».
Сандерс также подчеркнула, что целью США является денуклеаризация Корейского полуострова, передает РИА Новости.
Напомним, на днях Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных испытаний, а также прекращает работу ядерного полигона. Теперь, заявил лидер КНДР, страна сосредоточиться на развитии экономики. Кроме того, как сообщили СМИ, Ким Чен Ын дал согласие на проверку ядерного полигона американской инспекцией.
Дональд Трамп назвал решение КНДР «хорошей новостью для всего мира», подчеркнув, что пока говорить о достижении результата в переговорах рано. При этом поступали сообщения о том, что советники призывают Трампа не верить словам Ким Чен Ына и считают, что заявление об отказе от ядерных и ракетных испытаний может стать «ловушкой» перед переговорами.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Мы продолжим кампанию по оказанию максимального давления до тех пор, пока мы не увидим конкретных действий по полной денуклеаризации. Никакие санкции не будут сняты, пока мы не увидим конкретных действий, предпринятых Северной Кореей».
Сандерс также подчеркнула, что целью США является денуклеаризация Корейского полуострова, передает РИА Новости.
Напомним, на днях Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных испытаний, а также прекращает работу ядерного полигона. Теперь, заявил лидер КНДР, страна сосредоточиться на развитии экономики. Кроме того, как сообщили СМИ, Ким Чен Ын дал согласие на проверку ядерного полигона американской инспекцией.
Дональд Трамп назвал решение КНДР «хорошей новостью для всего мира», подчеркнув, что пока говорить о достижении результата в переговорах рано. При этом поступали сообщения о том, что советники призывают Трампа не верить словам Ким Чен Ына и считают, что заявление об отказе от ядерных и ракетных испытаний может стать «ловушкой» перед переговорами.
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