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    Смольный: семьи чернобыльцев должны получать более качественную медпомощь. Санкт-Петербург, Чернобыль, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСмольный: семьи чернобыльцев должны получать более качественную медпомощь

    Смольный: семьи чернобыльцев должны получать более качественную медпомощь

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    Смольный: семьи чернобыльцев должны получать более качественную медпомощь

    Смольный: семьи чернобыльцев должны получать более качественную медпомощь

      В Петербурге в преддверии 32-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС обсуждают проблемы ликвидаторов.

      Потомки ликвидаторов Чернобыльской катастрофы должны проходить те же медицинские обследования, что и пострадавшие родственники. Необходимо изучать и наблюдать, как радиация сказывается на последующих поколения. Сегодня эти вопросы обсуждали на пресс-конференции председатель петербургского отделения объединения чернобыльцев Василий Найда и глава городского комитета по социальной политике.

      В 1986 году Александр Ржаненков на Витебском вокзале лично встречал пострадавших ликвидаторов из Чернобыля. Среди них были и военнослужащие, и сотрудники институтов. Информации о масштабах катастрофы и о ее последствиях тогда было крайне мало.

      В годовщину трагедии 26 апреля во многих районах города вспомнят чернобыльскую трагедию. В полдень ликвидаторы возложат цветы к памятнику «Жертвам радиационных аварий и катастроф» в парке имени академика Сахарова.

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