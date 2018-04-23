Смольный: семьи чернобыльцев должны получать более качественную медпомощь

В Петербурге в преддверии 32-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС обсуждают проблемы ликвидаторов.

Потомки ликвидаторов Чернобыльской катастрофы должны проходить те же медицинские обследования, что и пострадавшие родственники. Необходимо изучать и наблюдать, как радиация сказывается на последующих поколения. Сегодня эти вопросы обсуждали на пресс-конференции председатель петербургского отделения объединения чернобыльцев Василий Найда и глава городского комитета по социальной политике.



В 1986 году Александр Ржаненков на Витебском вокзале лично встречал пострадавших ликвидаторов из Чернобыля. Среди них были и военнослужащие, и сотрудники институтов. Информации о масштабах катастрофы и о ее последствиях тогда было крайне мало.



В годовщину трагедии 26 апреля во многих районах города вспомнят чернобыльскую трагедию. В полдень ликвидаторы возложат цветы к памятнику «Жертвам радиационных аварий и катастроф» в парке имени академика Сахарова.