Пять минут тишины. Возвращение <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пять минут тишины. Возвращение 12+
    •  

    Посетитель парка развлечений погиб, выпав из аттракциона

    комментировать

    Посетитель парка развлечений погиб, выпав из аттракциона

    Посетитель парка развлечений погиб, выпав из аттракциона

    Молодой мужчина стал жертвой несчастного случая в парке аттракционов в китайском городе Сюйчан.

    Трагедия произошла на аттракционе «Летящий Орел», который вращается на 360 градусов. Во время поездки у 23-летнего посетителя неожиданно отстегнулись ремни безопасности.

    Мужчина некоторое время пытался удержаться за кресло, однако потом упал и ударился о заграждение. Пострадавшего посетителя доставили в больницу, где он скончался, передает Daily Mail.

    Администрация парка закрыла аттракцион после трагического происшествия.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru