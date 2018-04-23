Посетитель парка развлечений погиб, выпав из аттракциона

Молодой мужчина стал жертвой несчастного случая в парке аттракционов в китайском городе Сюйчан.
Трагедия произошла на аттракционе «Летящий Орел», который вращается на 360 градусов. Во время поездки у 23-летнего посетителя неожиданно отстегнулись ремни безопасности.
Мужчина некоторое время пытался удержаться за кресло, однако потом упал и ударился о заграждение. Пострадавшего посетителя доставили в больницу, где он скончался, передает Daily Mail.
Администрация парка закрыла аттракцион после трагического происшествия.
Мужчина некоторое время пытался удержаться за кресло, однако потом упал и ударился о заграждение. Пострадавшего посетителя доставили в больницу, где он скончался, передает Daily Mail.
Администрация парка закрыла аттракцион после трагического происшествия.
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