Забивший таксу петербуржец ответит за убийство собаки

В Петербурге возбуждено очередное уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».
В этот раз наказание грозит петербуржцу, который демонстративно убил таксу во дворе дома на проспекте Большевиков. Эта статья применяется не так часто из-за того, что не всегда удается собрать доказательную базу.
Но в данном случае установить личность 46-летнего живодера, а также получить показания свидетелей сотрудникам полиции не составило труда.
Расправа над собакой произошла на глазах местных жителей. Екатерина Белоусова услышала громкий визг таксы и просила обидчика остановиться. После, когда стала фотографировать номера его автомобиля, сама стала жертвой нападения. Налетчик нанес ей несколько ударов по лицу.
Так что, возможно, ему предстоит ответить не только за убийство собаки. Но за побои и пьяное вождение.
Но в данном случае установить личность 46-летнего живодера, а также получить показания свидетелей сотрудникам полиции не составило труда.
Расправа над собакой произошла на глазах местных жителей. Екатерина Белоусова услышала громкий визг таксы и просила обидчика остановиться. После, когда стала фотографировать номера его автомобиля, сама стала жертвой нападения. Налетчик нанес ей несколько ударов по лицу.
Так что, возможно, ему предстоит ответить не только за убийство собаки. Но за побои и пьяное вождение.
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