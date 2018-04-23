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    Учительница из Новосибирска проводит контрольные в Instagram

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    • Фото: Елена Вервейн / vk.com
    Учительница из Новосибирска проводит контрольные в Instagram

    Учительница из Новосибирска проводит контрольные в Instagram

    Учительница из Новосибирска проводит контрольные в Instagram
  • Фото: Елена Вервейн / vk.com

    • Учитель одной из гимназий Новосибирска решила стимулировать интерес школьников к истории с помощью соцсетей. Преподаватель устраивает конкурсы для своих подписчиков-учеников в приложении.

    Идея использовать для обучения Instagram возникла у учителя истории Елены Вервейн, когда один из ее учеников в сердцах воскликнул, что не представляет, как можно отличить Екатерининский дворец от Зимнего по плохим фотографиям в пособиях.

    Тогда преподаватель решила давать школьникам дополнительные задания в соцсети. Например, написать названия храмов в том порядке, в котором расположены их фотографии в посте. «Пишем в директ! Называем храмы в том порядке, в котором они указаны. Первые пять человек — пятерки по истории», — писала Вервейн в одном из постов.

    Учительница подчеркивает, что ее ученики по-прежнему учат уроки, пишут привычные контрольные или сдают зачеты в устной форме. Но в Instagram у них есть возможность заработать «бонусную» оценку. По ее словам, школьники 6-х и 7-х классов просят ее почаще давать такие задания.

    Елена Вервейн, учитель истории: «У современных детей клиповое мышление, они не сидят и не читают книг… Они увидели картинку, иллюстрацию и… может быть, запомнили. В потоке огромного количества информации надо найти главное, я в этом стараюсь им помочь. Думаю, что запоминают».

    Вервейн убеждена: чтобы понять современного школьника, надо знать и учитывать его интересы, вкусы, предпочтения, передает РИА Новости.

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