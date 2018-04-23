Екатеринбургский школьник получил смертельную рану на стадионе

Мальчик стал жертвой несчастного случая на школьном стадионе в Екатеринбурге.
По данным следствия, первоклассник 15 апреля гулял на стадионе, когда упал на торчащий кусок арматуры.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Врачи больше недели боролись за его жизнь, но, несмотря на предпринятые усилия, 23 апреля мальчик скончался.
По данному факту организована доследственная проверка. Сыщики опрашивают очевидцев, родственников и знакомых мальчика, а также представителей школы, в районе которой произошел инцидент.
Кроме того, следователи устанавливают должностных лиц, отвечавших за стадион, где произошла трагедия. Также выясняется причина, по которой на территории стадиона была оставлена арматура, сообщили в управлении СК по Свердловской области.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Врачи больше недели боролись за его жизнь, но, несмотря на предпринятые усилия, 23 апреля мальчик скончался.
По данному факту организована доследственная проверка. Сыщики опрашивают очевидцев, родственников и знакомых мальчика, а также представителей школы, в районе которой произошел инцидент.
Кроме того, следователи устанавливают должностных лиц, отвечавших за стадион, где произошла трагедия. Также выясняется причина, по которой на территории стадиона была оставлена арматура, сообщили в управлении СК по Свердловской области.
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