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    Екатеринбургский школьник получил смертельную рану на стадионе

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    Екатеринбургский школьник получил смертельную рану на стадионе

    Екатеринбургский школьник получил смертельную рану на стадионе

    Мальчик стал жертвой несчастного случая на школьном стадионе в Екатеринбурге.

    По данным следствия, первоклассник 15 апреля гулял на стадионе, когда упал на торчащий кусок арматуры.

    Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Врачи больше недели боролись за его жизнь, но, несмотря на предпринятые усилия, 23 апреля мальчик скончался.

    По данному факту организована доследственная проверка. Сыщики опрашивают очевидцев, родственников и знакомых мальчика, а также представителей школы, в районе которой произошел инцидент.

    Кроме того, следователи устанавливают должностных лиц, отвечавших за стадион, где произошла трагедия. Также выясняется причина, по которой на территории стадиона была оставлена арматура, сообщили в управлении СК по Свердловской области.

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