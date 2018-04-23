На Украине задержали доверенное лицо Владимира Путина

Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом доверенное лицо президента РФ Владимира Путина на полуострове на последних президентских выборах.
О задержании россиянки в Facebook написал генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины: «Задержана гражданка Украины, которая действуя в интересах РФ, а также неправительственной всероссийской общественной организации „Волонтеры победы“, являясь доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина, незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ на выборах 2018 года».
Президентские выборы состоялись в России 18 марта. В Крыму и Севастополе они проходили впервые. Владимир Путин набрал там рекордное количество голосов — более 91%.
На Украине заявили, что выборы незаконны, и против организаторов могут быть «введены санкции». В МИД РФ составили список из 140 причастных к организации и проведению российских выборов людей.
Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов на выборах 18 марта. За его кандидатуру проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Этот срок станет для Путина четвертым.
Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины: «Задержана гражданка Украины, которая действуя в интересах РФ, а также неправительственной всероссийской общественной организации „Волонтеры победы“, являясь доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина, незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ на выборах 2018 года».
Президентские выборы состоялись в России 18 марта. В Крыму и Севастополе они проходили впервые. Владимир Путин набрал там рекордное количество голосов — более 91%.
На Украине заявили, что выборы незаконны, и против организаторов могут быть «введены санкции». В МИД РФ составили список из 140 причастных к организации и проведению российских выборов людей.
Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов на выборах 18 марта. За его кандидатуру проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Этот срок станет для Путина четвертым.
Комментарии