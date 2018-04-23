В Ленобласти спасли заложника благодаря выброшенной из окна записке

Правоохранителям в Ленобласти удалось задержать банду преступников благодаря записке, которую их заложник выбросил в окно.
Сотрудники Росгвардии задержали в городе Пушкине Ленинградской области пятерых преступников, которые удерживали в квартире человека, благодаря записке, которую заложник выбросил в окно. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Сообщается, что записку с просьбой о помощи нашел на Оранжерейной улице местный житель. В записке говорилось, что в одной из квартир дома 5/28 насильно удерживают человека. Прохожий позвонил правоохранителям, и прибывшие сотрудники Росгвардии обнаружили по указанному адресу пятерых преступников и их заложника.
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «20 апреля в 15:45 нарядом группы задержания ОВО в городе Пушкине были задержаны пятеро мужчин, которые отобрали у 40-летнего гражданина паспорт, личные деньги, мобильный телефон и насильно удерживали его в квартире, заставляя подписать выгодные для себя документы, которые впоследствии могли бы стать для потерпевшего долговыми обязательствами».
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сообщается, что записку с просьбой о помощи нашел на Оранжерейной улице местный житель. В записке говорилось, что в одной из квартир дома 5/28 насильно удерживают человека. Прохожий позвонил правоохранителям, и прибывшие сотрудники Росгвардии обнаружили по указанному адресу пятерых преступников и их заложника.
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «20 апреля в 15:45 нарядом группы задержания ОВО в городе Пушкине были задержаны пятеро мужчин, которые отобрали у 40-летнего гражданина паспорт, личные деньги, мобильный телефон и насильно удерживали его в квартире, заставляя подписать выгодные для себя документы, которые впоследствии могли бы стать для потерпевшего долговыми обязательствами».
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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