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    В Ленобласти спасли заложника благодаря выброшенной из окна записке

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    В Ленобласти спасли заложника благодаря выброшенной из окна записке

    В Ленобласти спасли заложника благодаря выброшенной из окна записке

    Правоохранителям в Ленобласти удалось задержать банду преступников благодаря записке, которую их заложник выбросил в окно.

    Сотрудники Росгвардии задержали в городе Пушкине Ленинградской области пятерых преступников, которые удерживали в квартире человека, благодаря записке, которую заложник выбросил в окно. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

    Сообщается, что записку с просьбой о помощи нашел на Оранжерейной улице местный житель. В записке говорилось, что в одной из квартир дома 5/28 насильно удерживают человека. Прохожий позвонил правоохранителям, и прибывшие сотрудники Росгвардии обнаружили по указанному адресу пятерых преступников и их заложника.

    Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «20 апреля в 15:45 нарядом группы задержания ОВО в городе Пушкине были задержаны пятеро мужчин, которые отобрали у 40-летнего гражданина паспорт, личные деньги, мобильный телефон и насильно удерживали его в квартире, заставляя подписать выгодные для себя документы, которые впоследствии могли бы стать для потерпевшего долговыми обязательствами».

    Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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