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    Стадион, базы, метро: как Петербург готов к ЧМ за 50 дней до мундиаля. Санкт-Петербург, метро, мосты, стадионы, строительство, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтадион, базы, метро: как Петербург готов к ЧМ за 50 дней до мундиаля

    Стадион, базы, метро: как Петербург готов к ЧМ за 50 дней до мундиаля

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    Стадион, базы, метро: как Петербург готов к ЧМ за 50 дней до мундиаля

    Стадион, базы, метро: как Петербург готов к ЧМ за 50 дней до мундиаля

    Стадион, базы, метро: как Петербург готов к ЧМ за 50 дней до мундиаля

      Петербург выходит на финишную прямую в подготовке к чемпионату мира по футболу. До старта мундиаля остается 52 дня.

      Впервые в истории Петербург вместе со всей страной готовится принять футбольный турнир планетарного масштаба. Борьба за кубок мира становится ближе с каждой минутой, и предвкушают спортивный праздник не только жители и гости северной столицы, но и чиновники. В Доме журналиста на Невском 70 сегодня обсуждают, что уже удалось сделать и что еще предстоит.

      Евгений Гагонин, начальник сектора по подготовке к ЧМ-2018 комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга: «Полностью функционирует „Стадион Санкт-Петербург“, обеспечена подготовка семи тренировочных баз. Еще четыре площади размещены в Ломоносове, Зеленогорске, Павловске и Удельном парке».

      Круглую дату в 50 дней волонтеры начали отмечать еще в минувшие выходные — флешмобом-зарядкой у администрации Фрунзенского района. А арену «Санкт-Петербург» уже модернизируют согласно требованиям ФИФА и даже выкатили застоявшееся поле. Правда, пока в тестовом режиме.

      Помогать организаторам мундиаля будут более двух тысяч волонтеров. Самому старшему — 83 года. Но в основном это, конечно, школьники и студенты. Все проходят серьёзный конкурс — 3 человека на место.

      К мундиалю готовятся и болельщики, продолжая покупать билеты. Тем более уже известно, какие четыре матча группового этапа пройдут на Крестовском острове. К тому же петербуржцам предстоит увидеть еще и три матча плей-офф, и именно в Северной столице решится судьба бронзовых медалей в матче за третье место.

      Подробнее расскажет корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.

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