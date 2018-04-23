Стадион, базы, метро: как Петербург готов к ЧМ за 50 дней до мундиаля

Петербург выходит на финишную прямую в подготовке к чемпионату мира по футболу. До старта мундиаля остается 52 дня.
Впервые в истории Петербург вместе со всей страной готовится принять футбольный турнир планетарного масштаба. Борьба за кубок мира становится ближе с каждой минутой, и предвкушают спортивный праздник не только жители и гости северной столицы, но и чиновники. В Доме журналиста на Невском 70 сегодня обсуждают, что уже удалось сделать и что еще предстоит.
Евгений Гагонин, начальник сектора по подготовке к ЧМ-2018 комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга: «Полностью функционирует „Стадион Санкт-Петербург“, обеспечена подготовка семи тренировочных баз. Еще четыре площади размещены в Ломоносове, Зеленогорске, Павловске и Удельном парке».
Круглую дату в 50 дней волонтеры начали отмечать еще в минувшие выходные — флешмобом-зарядкой у администрации Фрунзенского района. А арену «Санкт-Петербург» уже модернизируют согласно требованиям ФИФА и даже выкатили застоявшееся поле. Правда, пока в тестовом режиме.
Помогать организаторам мундиаля будут более двух тысяч волонтеров. Самому старшему — 83 года. Но в основном это, конечно, школьники и студенты. Все проходят серьёзный конкурс — 3 человека на место.
К мундиалю готовятся и болельщики, продолжая покупать билеты. Тем более уже известно, какие четыре матча группового этапа пройдут на Крестовском острове. К тому же петербуржцам предстоит увидеть еще и три матча плей-офф, и именно в Северной столице решится судьба бронзовых медалей в матче за третье место.
Подробнее расскажет корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.
Евгений Гагонин, начальник сектора по подготовке к ЧМ-2018 комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга: «Полностью функционирует „Стадион Санкт-Петербург“, обеспечена подготовка семи тренировочных баз. Еще четыре площади размещены в Ломоносове, Зеленогорске, Павловске и Удельном парке».
Круглую дату в 50 дней волонтеры начали отмечать еще в минувшие выходные — флешмобом-зарядкой у администрации Фрунзенского района. А арену «Санкт-Петербург» уже модернизируют согласно требованиям ФИФА и даже выкатили застоявшееся поле. Правда, пока в тестовом режиме.
Помогать организаторам мундиаля будут более двух тысяч волонтеров. Самому старшему — 83 года. Но в основном это, конечно, школьники и студенты. Все проходят серьёзный конкурс — 3 человека на место.
К мундиалю готовятся и болельщики, продолжая покупать билеты. Тем более уже известно, какие четыре матча группового этапа пройдут на Крестовском острове. К тому же петербуржцам предстоит увидеть еще и три матча плей-офф, и именно в Северной столице решится судьба бронзовых медалей в матче за третье место.
Подробнее расскажет корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.
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