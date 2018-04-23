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    Школьник умер на уроке физкультуры в Курске

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    Школьник умер на уроке физкультуры в Курске

    Школьник умер на уроке физкультуры в Курске

    Сыщики выясняют обстоятельства гибели ребенка в одной из школ Курска.

    Трагедия произошла утром 23 апреля во время урока физкультуры. Первокласснику внезапно стало плохо, мальчик потерял сознание. Сотрудники школы вызвали скорую, однако врачи спасти мальчика не смогли.

    Как сообщили в управлении СК по Курской области, причиной гибели ребенка стала внезапная сердечная смерть.

    По данным местных СМИ, мальчику стало плохо во время разминки. При этом учителя говорят, что ребенок занимался плаванием и восточными единоборствами и легко справлялся с заданиями на физкультуре в школе.

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