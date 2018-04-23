На Дворцовой площади открыли петербургский велосезон

Поклонники велосипедных прогулок собрались в центре города, чтобы всем вместе объявить о старте сезона «покатушек».

Несмотря на прохладную погоду, в Петербурге официально открыт велосипедный сезон. Его объявили десятки поклонников это вида транспорта, собравшиеся в выходные на Дворцовой площади.



Уже второй год им не удается ознаменовать этот день велопробегом. Акцию не разрешают власти. Впрочем, это не мешает участникам движения активно пропагандировать велокультуру и устраивать перформансы в центре города.



Велоактивисты уверены, что Петербург обладает большим потенциалом и потребностью в развитии велосипедной инфраструктуры. Трафик, а также мода на активный образ жизни будут стимулировать горожан пересаживаться на двухколесный транспорт или как минимум велосипед станет альтернативой автомобилю.



Здесь залогом успеха может стать продуманная система выделенных дорожек, которые имеют не только точки притяжения в виде станций метрополитена, но и логичные маршруты.