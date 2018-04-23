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    Страны G7 создадут спецгруппу «для изучения поведения России»

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    Страны G7 создадут спецгруппу «для изучения поведения России»

    Страны G7 создадут спецгруппу «для изучения поведения России»

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны G7 создадут спецгруппу для «для изучения поведения России».

    Борис Джонсон, глава МИД Великобритании: «Мы решили учредить группу G7 по изучению российского… пагубного поведения».

    В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча «Большой семерки». G7 — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

    смотретьГендиректор ОЗХО: вещество, которым отравили Скрипалей, могло быть изготовлено где угодно
    Гендиректор ОЗХО: вещество, которым отравили Скрипалей, могло быть изготовлено где угодно
    Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона, не приводя никаких доказательств, утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом причастно российское государство. Москва категорически отрицает свою причастность к происшествию.

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