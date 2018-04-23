Страны G7 создадут спецгруппу «для изучения поведения России»

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны G7 создадут спецгруппу для «для изучения поведения России».
Борис Джонсон, глава МИД Великобритании: «Мы решили учредить группу G7 по изучению российского… пагубного поведения».
В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча «Большой семерки». G7 — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.
Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона, не приводя никаких доказательств, утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом причастно российское государство. Москва категорически отрицает свою причастность к происшествию.
В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча «Большой семерки». G7 — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.
Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона, не приводя никаких доказательств, утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом причастно российское государство. Москва категорически отрицает свою причастность к происшествию.
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