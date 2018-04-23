Россиянам для счастья хватило бы 159 тысяч в месяц

Среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 159 тысяч рублей в месяц, показал опрос.
Россияне констатировали, что человек беден, если зарабатывает менее 18 тысяч рублей в месяц. Богатым считают того, кто зарабатывает более 447 тысяч. При этом для счастья, уверены участники опроса, достаточно иметь около 159 тысяч в месяц.
Москвичи и петербуржцы оказались более требовательными. Жители столицы считают, что их бы устроила сумма в 212 тысяч рублей, а петербуржцы были бы довольны зарплатой в 166 тысяч.
При этом, по мнению москвичей, беден тот, чей доход не превышает 22 тысяч рублей; а богат тот, кто зарабатывает 566 тысяч рублей. В Северной столице богатство начинается от 511 тысяч в месяц.
Исследование провел портал Superjob.ru. На вопросы ответили 2500 россиян. Примечательно, что запросы россиян в целом стали скромнее: в сентябре 2017 года граждане страны предположили, что «сумма счастья» составляет 184 тысячи рублей в месяц.
Москвичи и петербуржцы оказались более требовательными. Жители столицы считают, что их бы устроила сумма в 212 тысяч рублей, а петербуржцы были бы довольны зарплатой в 166 тысяч.
При этом, по мнению москвичей, беден тот, чей доход не превышает 22 тысяч рублей; а богат тот, кто зарабатывает 566 тысяч рублей. В Северной столице богатство начинается от 511 тысяч в месяц.
Исследование провел портал Superjob.ru. На вопросы ответили 2500 россиян. Примечательно, что запросы россиян в целом стали скромнее: в сентябре 2017 года граждане страны предположили, что «сумма счастья» составляет 184 тысячи рублей в месяц.
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