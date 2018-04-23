Уголовное дело завели на москвича, забившего кота трубой

Прокуратура взяла на контроль расследование дела о жестоком убийстве кота на
юго-западе Москвы.
Фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животным стал 21-летний житель столицы. По данным правоохранителей, мужчина в своей квартире сначала избил своего кота Барсика металлической трубой. После этого живодер положил кота в пакет, отнес его в ближайшие парк, где стал прыгать на пакете с мертвым животным.
Эксперты установили, что кот получил «надрыв верхней трети трахеи, перелом нижней челюсти, множественные разрывы диафрагмы со смещением печени в грудную полость, множественные разрывы легких, разрывы и размозжение печени, отрыв почек», сообщили в прокуратуре Москвы.
С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ход и расследование уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль.
Эксперты установили, что кот получил «надрыв верхней трети трахеи, перелом нижней челюсти, множественные разрывы диафрагмы со смещением печени в грудную полость, множественные разрывы легких, разрывы и размозжение печени, отрыв почек», сообщили в прокуратуре Москвы.
С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ход и расследование уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль.
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