Путин подписал закон о борьбе с порочащей информацией в Интернете

Президент России одобрил закон о блокировке ложной и порочащей честь других лиц информации в Интернете.
Президент России Владимир Путин одобрил изменения в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Поправки устанавливают порядок принудительной блокировки в Интернете недостоверных данных, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию других лиц. Если лицо, распространившее такие данные, не удалит их в установленные судом сроки, судебные приставы теперь смогут обращаться в Роскомнадзор для блокировки этой информации.
Поправки устанавливают порядок принудительной блокировки в Интернете недостоверных данных, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию других лиц. Если лицо, распространившее такие данные, не удалит их в установленные судом сроки, судебные приставы теперь смогут обращаться в Роскомнадзор для блокировки этой информации.
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