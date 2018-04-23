Число жалоб на домашнее насилие в Москве возросло после декриминализации побоев

Уполномоченная по правам человека в Москве сообщила об увеличении числа жалоб на насилие в семье.
Как подчеркнула Татьяна Потяева, число подобных обращений значительно увеличилось после того, как в России был принят закон о декриминализации домашнего насилия.
При этом, выступая в Мосгордуме, Потяева подчеркнула, что москвичи жалуются на насилие не только в отношении женщин, но и детей. Также выросло число жалоб о применении силы против пожилых людей, передает РИА Новости.
Новость об увеличении числа жалоб уже прокомментировал Виталий Милонов. Он заявил, что стычки случаются почти в каждой семье, а после принятия закона о декриминализации люди перестали бояться говорить о побоях.
Виталий Милонов, депутат Госдумы: «Я не знаю ни одной семейной пары, которая друг с другом не вступала бы в какие-то стычки. И получить от жены сковородкой по башке — это абсолютно нормально. Если люди обращаются — значит, они не боятся об этом говорить. Это перестало быть стыдной темой. Мелкие „военные действия“ внутри семьи государство предпочитает не усугублять, ведь можно друг друга простить».
Также Милонов заявил, что главной причиной насилия в семье является «бухалово». В связи с этим депутат предложил «закрыть половину винных магазинов и перестать продавать водку до 23:00», сообщает НСН.
Виталий Милонов, депутат Госдумы: «Пока пьют, пока это так культивируется, будут спиваться и колошматить друг друга. Бьют, потому что пьяные, „синие“, а еще хуже, когда наркоманы или секс-меньшинства — там вообще ужас!»
Напомним, закон о декриминализации домашних побоев был принят в феврале прошлого года. Закон перевел побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.
При этом, выступая в Мосгордуме, Потяева подчеркнула, что москвичи жалуются на насилие не только в отношении женщин, но и детей. Также выросло число жалоб о применении силы против пожилых людей, передает РИА Новости.
Новость об увеличении числа жалоб уже прокомментировал Виталий Милонов. Он заявил, что стычки случаются почти в каждой семье, а после принятия закона о декриминализации люди перестали бояться говорить о побоях.
Виталий Милонов, депутат Госдумы: «Я не знаю ни одной семейной пары, которая друг с другом не вступала бы в какие-то стычки. И получить от жены сковородкой по башке — это абсолютно нормально. Если люди обращаются — значит, они не боятся об этом говорить. Это перестало быть стыдной темой. Мелкие „военные действия“ внутри семьи государство предпочитает не усугублять, ведь можно друг друга простить».
Также Милонов заявил, что главной причиной насилия в семье является «бухалово». В связи с этим депутат предложил «закрыть половину винных магазинов и перестать продавать водку до 23:00», сообщает НСН.
Виталий Милонов, депутат Госдумы: «Пока пьют, пока это так культивируется, будут спиваться и колошматить друг друга. Бьют, потому что пьяные, „синие“, а еще хуже, когда наркоманы или секс-меньшинства — там вообще ужас!»
Напомним, закон о декриминализации домашних побоев был принят в феврале прошлого года. Закон перевел побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.
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