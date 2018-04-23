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    В Воронеже скончался экс-басист группы «Сектор Газа»

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    • Фото: Юрий Клинских / vk.com
    В Воронеже скончался <nobr>экс-басист</nobr> группы «Сектор Газа»

    В Воронеже скончался экс-басист группы «Сектор Газа»

    В Воронеже скончался <nobr>экс-басист</nobr> группы «Сектор Газа»
  • Фото: Юрий Клинских / vk.com

    • Бывший бас-гитарист группы «Сектор Газа» Сергей Тупикин скончался на 54-м году жизни в ночь на понедельник, 23 апреля.

    О смерти Сергея Тупикина написал на своей странице в соцсети родственник музыканта Александр Тишанинов. Причину смерти он не указал, отметив что ожидается заключение врачей.



    В 2011 году на Сергея Тупикина была совершено нападение: музыканта жестоко избили неизвестные. Гитарист перенес несколько операций и остался инвалидом.

    Сергей Тупикин был басистом в группе «Сектор Газа» с 1989 по 1993 год. До этого был соло-гитаристом группы.

    «Сектор Газа» — советская и российская рок-группа из Воронежа, основанная в конце 1987 года музыкантом, вокалистом и автором песен Юрием Клинских, более известным под псевдонимом Юра Хой. Группу назвали в честь микрорайона, в котором жили все ее участники. «Сектор Газа» распался в 2000 году, после смерти Юрия Клинских.

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