В Воронеже скончался экс-басист группы «Сектор Газа»

О смерти Сергея Тупикина написал на своей странице в соцсети родственник музыканта Александр Тишанинов. Причину смерти он не указал, отметив что ожидается заключение врачей.В 2011 году на Сергея Тупикина была совершено нападение: музыканта жестоко избили неизвестные. Гитарист перенес несколько операций и остался инвалидом.Сергей Тупикин был басистом в группе «Сектор Газа» с 1989 по 1993 год. До этого был соло-гитаристом группы.«Сектор Газа» — советская и российская рок-группа из Воронежа, основанная в конце 1987 года музыкантом, вокалистом и автором песен Юрием Клинских, более известным под псевдонимом Юра Хой. Группу назвали в честь микрорайона, в котором жили все ее участники. «Сектор Газа» распался в 2000 году, после смерти Юрия Клинских.