В Гатчине ищут вандала-палача

В пригороде Петербурга неизвестный хулиган обезглавил скульптуры главных героев повести «Гранатовый браслет». Вандала ищут, а композицию намерены восстановить.

В Гатчине восстановят обезглавленные на Театральной площади города скульптуры. Воскресить героев повести Куприна — Веру Шеину и Георгия Желткова — планируют завтра. Об этом заявили представители Ленинградской электросетевой компании. Именно эта компания профинансировала установку скульптур в сквере.



Этой весной скульптурная пара подверглась нападению вандалов. Сначала головы лишилась графиня, а затем и чиновник. Видео казни последнего появилось в социальной сети. На записи видно, как налетчик подошел к господину Желткову сзади и начал душить его. Всё происходило на глазах свидетелей. Причем один из них снимал действия палача на камеру мобильного телефона.



Чтобы довести свой преступный умысел до конца, злоумышленнику потребовалось менее 30 секунд. Завершив расправу, он бросил голову поверженного врага к ногам своих знакомых. Но те, вероятно, такой подарок не оценили. Недостающую часть скульптуры позже нашли в кустах.