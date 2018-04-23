Оскандалившаяся реставрационная фирма из Петербурга оказалась злостным неплательщиком

Небезызвестная компания «Балтстрой», владельцы которой стали фигурантами громкого дела о хищениях при реставрации БДТ, может стать фигурантом очередной уголовной истории. На этот раз расследование в отношении крупнейшей реставрационной фирмы инициировали представители «Петербургской сбытовой компании».

Поводом для обращения ПСК в правоохранительные органы стали долги за электроэнергию. По словам поставщиков, задолженность «Балтстроя» уже превысила шестизначную сумму. Среди неплательщиков оказались также компании «Намыв 1» и «Норд-вест-строй» и несколько индивидуальных предпринимателей.



Как сообщили в ПСК, в ряде случаев специалисты зафиксировали вмешательства в работу приборов учета с целью изменения показаний. Проще говоря, на счетчиках скручивали показания. Энергетики ходатайствуют о возбуждении уголовных дел по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба».



Напомним, что компания «Балтстрой» вела работы на знаковых для Петербурга объектах. Это здание БДТ, Адмиралтейство, Запасный дом Зимнего дворца, консерватория имени Римского-Корсакова и некоторые другие.



В 2016 фирма была замешана в крупном скандале. Речь идет о так называемом деле реставраторов. В свое время «Балтстрой» входил в холдинг одного из наиболее влиятельных бизнесменов Петербурга Дмитрия Михальченко. Сейчас он находится под следствием. Михальченко обвиняют в контрабанде алкоголя.