В Волгограде в мусоропроводе нашли пакет с задушенной девочкой

В Волгограде выясняют обстоятельства смерти новорожденной девочки, тело которой нашли в мусоропроводе жилого дома.
Страшную находка сделала уборщица. При расчистке мусоропровода в жилом доме по проспекту Героев Сталинграда она наткнулась на полиэтиленовый пакет, в который было завернуто тело младенца.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». По предварительным данным, новорожденную девочку задушили, сообщили в волгоградском управлении СК.
Сейчас правоохранители проводят поквартирные обходы, чтобы установить мать-убийцу. Следователи просят жителей Красноармейского района сообщать о женщинах, которые «на позднем сроке беременности внезапно сменили место своего жительства, либо сообщили о прерывании беременности или о рождении мертвого плода».
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». По предварительным данным, новорожденную девочку задушили, сообщили в волгоградском управлении СК.
Сейчас правоохранители проводят поквартирные обходы, чтобы установить мать-убийцу. Следователи просят жителей Красноармейского района сообщать о женщинах, которые «на позднем сроке беременности внезапно сменили место своего жительства, либо сообщили о прерывании беременности или о рождении мертвого плода».
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