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    «Армения, Россия всегда с тобой!»: Захарова прокомментировала события в Ереване

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    «Армения, Россия всегда с тобой!»: Захарова прокомментировала события в Ереване

    «Армения, Россия всегда с тобой!»: Захарова прокомментировала события в Ереване

    Официальный представитель МИД РФ высоко оценила способность армянского общества сохранять единство в сложных условиях.

    По словам Марии Захаровой, способность сохранять взаимоуважение, несмотря на разногласия, является качеством великого народа.

    Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу,…

    Опубликовано Марией Захаровой 23 апреля 2018 г.

    Напомним, ранее сегодня бывший президент Армении Серж Саргсян, который недавно был избран премьер-министром, объявил о своей отставке. Это решение Саргсян принял на фоне многотысячных митингов протеста в Ереване, которые вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Исполняющим обязанности премьера стал первый вице-премьер Армении Карен Карапетян.

    смотретьПремьер-министр Армении Саргсян подал в отставку
    Премьер-министр Армении Саргсян подал в отставку
    Протесты в Армении вспыхнули в середине апреля. Оппозиция добивалась отставки Саргсяна, который был избран на должность главы правительства большинством голосов в парламенте, а также отмены изменений в конституцию, согласно которым вся власть переходит к парламенту и правительству. Эти поправки вступили в силу после окончания президентского срока Саргсяна.

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