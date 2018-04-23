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    Самолет «Саратовских авиалиний» столкнулся с буксировщиком в Домодедово

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    Самолет «Саратовских авиалиний» столкнулся с буксировщиком в Домодедово

    Самолет «Саратовских авиалиний» столкнулся с буксировщиком в Домодедово

    Рейс «Саратовских авиалиний» из Москвы в Саратов задержался из-за столкновения с буксировщиком в аэропорту Домодедово.

    В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что инцидент произошел во время подготовки рейса. Буксировщик задел фарой своего сигнального маяка носовой обтекатель самолета.

    Из сообщения «Саратовский авиалиний»: «Предварительный осмотр самолета показал отсутствие повреждений конструкции воздушного судна, остался след только на лакокрасочном покрытии самолета».

    Рейс был задержан из-за составления технического акта о допуске самолета к дальнейшей эксплуатации. Все последующие рейсы по маршруту Москва — Саратов также будут задерживаться — на два часа, отметили в авиакомпании.

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