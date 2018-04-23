Самолет «Саратовских авиалиний» столкнулся с буксировщиком в Домодедово

Рейс «Саратовских авиалиний» из Москвы в Саратов задержался
из-за столкновения с буксировщиком в аэропорту Домодедово.
В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что инцидент произошел во время подготовки рейса. Буксировщик задел фарой своего сигнального маяка носовой обтекатель самолета.
Из сообщения «Саратовский авиалиний»: «Предварительный осмотр самолета показал отсутствие повреждений конструкции воздушного судна, остался след только на лакокрасочном покрытии самолета».
Рейс был задержан из-за составления технического акта о допуске самолета к дальнейшей эксплуатации. Все последующие рейсы по маршруту Москва — Саратов также будут задерживаться — на два часа, отметили в авиакомпании.
Ранее Росавиация, отвечая на запрос «Саратовских авиалиний» о снятии ограничения полетов, введенного после катастрофы Ан-148 в Подмосковье 11 февраля, предложила авиакомпании добровольно уйти с рынка. Глава ведомства констатировал «ненадлежащее состояние организации» и «отсутствии контроля со стороны руководства».
Особенно в Росавиации были возмущены фактом того, что в официальных документах авиакомпании до сих пор указаны погибшие в катастрофе члены экипажа и разбившееся воздушное судно Ан-148–100В.
Из сообщения «Саратовский авиалиний»: «Предварительный осмотр самолета показал отсутствие повреждений конструкции воздушного судна, остался след только на лакокрасочном покрытии самолета».
Рейс был задержан из-за составления технического акта о допуске самолета к дальнейшей эксплуатации. Все последующие рейсы по маршруту Москва — Саратов также будут задерживаться — на два часа, отметили в авиакомпании.
Ранее Росавиация, отвечая на запрос «Саратовских авиалиний» о снятии ограничения полетов, введенного после катастрофы Ан-148 в Подмосковье 11 февраля, предложила авиакомпании добровольно уйти с рынка. Глава ведомства констатировал «ненадлежащее состояние организации» и «отсутствии контроля со стороны руководства».
Особенно в Росавиации были возмущены фактом того, что в официальных документах авиакомпании до сих пор указаны погибшие в катастрофе члены экипажа и разбившееся воздушное судно Ан-148–100В.
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