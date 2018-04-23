В Россию разрешили поставлять помидоры с еще 5 турецких предприятий

Россельхознадзор принял решение расширить список турецких производителей томатов, которые могут поставлять свою продукцию в РФ.
Это решение принято по итогам проверок, которые прошли ранее в этом месяце.
Как сообщили в Россельхознадзоре, поставлять томаты с еще пяти турецких предприятий разрешено с 24 апреля.
Напомним, запрет на поставки турецких томатов на российский рынок, который был введен в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии, был снят с ноября прошлого года. С того момента Россельхознадзор уже разрешил поставки томатов с 15 турецких компаний.
Как сообщили в Россельхознадзоре, поставлять томаты с еще пяти турецких предприятий разрешено с 24 апреля.
Напомним, запрет на поставки турецких томатов на российский рынок, который был введен в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии, был снят с ноября прошлого года. С того момента Россельхознадзор уже разрешил поставки томатов с 15 турецких компаний.
Комментарии