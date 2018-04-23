Труппе МХТ имени Чехова представили нового худрука

Сегодня Сергей Женовач вступил в должность художественного руководителя МХТ имени Чехова. Сегодня его представили труппе в этом качестве.
Церемония началось с аплодисментов Олегу Табакову.
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Недавно было 40 дней. Хотел бы начать с того, чтобы почтить память Олега Павловича минутой молчания и аплодисментами. Уверен, что Сергей Васильевич будет продолжать классическую линию МХТ. „Студия театрального искусства“» станет филиалом МХТ. Юридически никакого совмещения не будет.
Женовач признался, что воспринимает руководство двумя коллективами в позитивном ключе.
Сергей Женовач, художественный руководитель МХТ имени Чехова: «Считаю, хорошо, когда можно переключаться.
О том, что Женовач, руководящий „Студией театрального искусства“», стал новым худруком МХТ, Мединский сообщил 23 марта. Вступление в должность состоялось спустя 40 дней после смерти прежнего главы театра, народного артиста СССР Олега Табакова. Нового руководителя многие называют «человеком с безупречной репутацией». Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Недавно было 40 дней. Хотел бы начать с того, чтобы почтить память Олега Павловича минутой молчания и аплодисментами. Уверен, что Сергей Васильевич будет продолжать классическую линию МХТ. „Студия театрального искусства“» станет филиалом МХТ. Юридически никакого совмещения не будет.
Женовач признался, что воспринимает руководство двумя коллективами в позитивном ключе.
Сергей Женовач, художественный руководитель МХТ имени Чехова: «Считаю, хорошо, когда можно переключаться.
О том, что Женовач, руководящий „Студией театрального искусства“», стал новым худруком МХТ, Мединский сообщил 23 марта. Вступление в должность состоялось спустя 40 дней после смерти прежнего главы театра, народного артиста СССР Олега Табакова. Нового руководителя многие называют «человеком с безупречной репутацией». Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
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