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    Труппе МХТ имени Чехова представили нового худрука. Мединский, Москва, назначения и отставки, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТруппе МХТ имени Чехова представили нового худрука

    Труппе МХТ имени Чехова представили нового худрука

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    Труппе МХТ имени Чехова представили нового худрука

    Труппе МХТ имени Чехова представили нового худрука

    Труппе МХТ имени Чехова представили нового худрука

      Сегодня Сергей Женовач вступил в должность художественного руководителя МХТ имени Чехова. Сегодня его представили труппе в этом качестве.

      Церемония началось с аплодисментов Олегу Табакову.

      Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Недавно было 40 дней. Хотел бы начать с того, чтобы почтить память Олега Павловича минутой молчания и аплодисментами. Уверен, что Сергей Васильевич будет продолжать классическую линию МХТ. „Студия театрального искусства“» станет филиалом МХТ. Юридически никакого совмещения не будет.

      Женовач признался, что воспринимает руководство двумя коллективами в позитивном ключе.

      Сергей Женовач, художественный руководитель МХТ имени Чехова: «Считаю, хорошо, когда можно переключаться.

      О том, что Женовач, руководящий „Студией театрального искусства“», стал новым худруком МХТ, Мединский сообщил 23 марта. Вступление в должность состоялось спустя 40 дней после смерти прежнего главы театра, народного артиста СССР Олега Табакова. Нового руководителя многие называют «человеком с безупречной репутацией». Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.

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