Машков придумал новое название для «Табакерки»

В названии «Табакерки» должно фигурировать имя ее основателя Олега Табакова, уверен новый художественный руководитель театра Владимир Машков.
Худрук «Табакерки» актер Владимир Машков, отвечая на вопрос, изменится ли название театра, рассказал о пожеланиях основателя — Олега Табакова, передает РИА Новости.
Владимир Машков, худрук «Табакерки»: «Олег Павлович был кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть ТОТ — театр Олега Табакова».
Машков был представлен труппе «Табакерки» в качестве нового худрука 6 апреля.
Бессменный на протяжении долгих лет художественный руководитель МХТ имени Чехова и основатель «Табакерки» Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни в Москве.
Владимир Машков, худрук «Табакерки»: «Олег Павлович был кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть ТОТ — театр Олега Табакова».
Машков был представлен труппе «Табакерки» в качестве нового худрука 6 апреля.
Бессменный на протяжении долгих лет художественный руководитель МХТ имени Чехова и основатель «Табакерки» Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни в Москве.
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